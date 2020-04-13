Украинская певица MARUV похвасталась новым имиджем во время специального челленджа с пикантными танцами

На своей странице в социальной сети Instagram певица неожиданно продемонстрировала довольно нетипичные и даже скромные для себя танцы. Звезда приняла участие в музыкальном челлендже, взяв эстафету у другого артистка и успела записать небольшой ролик с творческим ответом, сообщает Politeka.

Так, на новом ролике Анна в шелковом платье черного цвета с тугим корсетом поверх наряда решила устроить необычные танцы перед объективом. Причем новый стиль Корсун вызвал довольно неоднозначную реакцию в сети:

«Детка, это танцевальный батл! @maryanaro ты попала🔥🔥🔥 Твой ход – потверкай под трек @shlakoblochina "Вечеринка"😉» - написала Корсун под новым постом.

Вот что ответили поклонники:

«Как всегда огонь🔥😍», «Девушка-ураган сметающая всё на своём пути, за тобой не успеть, как вообще тебя найти😄Везде своя, всегда кстати, бесшабашность охрененная твоя, разорвет любое пати😎✊👑🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Хороша хулиганка! Маска давит на мозги?💋💐», «Умопомрачительная красотка 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🖤💣🔥», «Как всегда, Анютка😘 на высоте! Выглядишь просто бомба🔥🔥🔥🔥», «Ну и дылда».

Как известно, звезда активно занимается для того, чтобы каждый раз во время концертов удивлять чем-то новым, а также новыми дерзкими танцами. Не так давно звезда рассказывала, что во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой – из-за лишнего веса ей было тяжело исполнять некоторые движения. Однако после того, как артистке удалось сбросить лишнее, певица принялась заниматься еще усерднее.

На новых кадрах можно заметить, что Анна поддерживает свою форму благодаря растяжке и сложным упражнением на пластику. Во время тренировки звезда также удивила уставшим выражением лица, показывая, как тяжело даются ей все трюки.

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