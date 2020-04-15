Украинская певица MARUV похвасталась новым имиджем с подушками во время необычных танцев

На своей странице в социальной сети Instagram певица в разделе Стори решила представить несколько кадров, на которых позировала, прикрывшись одними лишь подушками и кружевным бельем. Так,звезда приняла участие в популярном челлендже, взяв эстафету у другого артиста и успела записать небольшой ролик с творческим ответом, сообщает Politeka.

Так, Анна выставила кадры, на которых появилась в необычном виде - прикрывшись одними лишь подушками с леопардовым принтом и с распущенными коротенькими черными волосами. Под подушками видны края черного белья на тонких бретельках, а на лице звезды заметен неизменный макияж.

Похоже, карантинный флешмоб под хештегом #pillowchellenge не прошел мимо Анны Корсун, которая повторила образ Каменских с двумя подушками. До этого также засветилась и Никитюк, хотя она не стала позировать в подушке, использовав другую часть постельного комплекта, в отличие от Лорак и Маши Поляковой, которые присоединились к челленджу.

Как известно, звезда активно занимается для того, чтобы каждый раз во время концертов удивлять чем-то новым, а также новыми дерзкими танцами. Не так давно звезда рассказывала, что во время выполнения некоторых движений исполнительница столкнулась с проблемой – из-за лишнего веса ей было тяжело исполнять некоторые движения. Однако после того, как артистке удалось сбросить лишнее, певица принялась заниматься еще усерднее.

На новых кадрах можно заметить, что Анна поддерживает свою форму благодаря растяжке и сложным упражнением на пластику. Во время тренировки звезда также удивила уставшим выражением лица, показывая, как тяжело даются ей все трюки.

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