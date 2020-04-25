Звезды за годы, конечно, изменились, давайте посмотрим как

Многие знаменитости любят вспоминать прошлое и показывают архивные фото

Любой фанат может посмотреть на то, как десятки лет назад выглядели те или иные звезды, пишет Рoliteka.net.

Давайте посмотрим несколько ярких фото, на которых звезды совсем еще юные и подумаем, изменились ли они.

Дженнифер Энистон за годы не потеряла былого очарования. Красотка все также великолепна, как и во время съемок популярного сериала "Друзья".

Актриса Николь Кидман поменяла цвет волос и прическу. Артистка променяла рыжую кудрявую шевелюру на ровный блонд. С годами актриса практически не изменилась, поэтому ее нередко подозревали в оперативных вмешательствах.

Известная модель 1990-х Синди Кроуфорд обладает невероятной улыбкой. Хотя она и стала старше, что заметно невооруженным взглядом, все же она превосходная.

Памела Андерсон не так давно удивила фанатов переменами во внешности. Актрису стали обвинять в обращении к хирургам. Между тем, Инстаграм звезды в большинстве своем пополняются лишь старыми черно-белыми фото. Видимо, артистка очень скучает по временам своей молодости.

Ирина Шейк опубликовала фото, сделанное в подростковом возрасте. Девушка все такая же стройная и длинноногая, правда волосы стали длиннее.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон позировала на архивном снимке в одном блестящем купальнике. Образ модель дополнила украшениями на шее и распущенными волосами.

Артистка, как можно увидеть, стояла в воде. Красотка немного выгнулась, чтобы продемонстрировать самые сочные места.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией, как и поставить лайки. Все из-за того, что Памела опубликовала снимок в сторис, где функций таких нет.

Напомним, Памела Андерсон без одежды и стыда устроила взрослую фотосессию прямо на пляже

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