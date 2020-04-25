Известный шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ Эктор Хименес-Браво показал архивный снимок

Как передает Politeka.net, забавным кадром он поделился на своей страничке в Instagram.

Звездному повару на нем всего 18 лет.

"На фото я в Колумбийских Андах, 1990 род", - подписал он свой снимок, вспомнив об испытаниях и приключениях, которые преподнесла ему жизнь.

На фото, еще молодой мастер, предстал в горах с оголенным торсом.





Такой кадр вызвал восторг у женской половины поклонников Эктора, а некоторые сравнили его с Адриано Челентано.

"Прекрасный молодой человек!!!", "Такой юный. Красавчик", "Челентано", "Виды красивые, очень похоже на Наш Крым", "Теперь надо искать любовь, жизнь то проходит", "Представляю сколько женских сердец вы разбили, Эктор", "Эктор, неужели этот тощенький паренёк, теперь гуру кулинарии", - писали под постом повара.

Ранее известный повар удивил своих поклонников новой публикацией в сети

На опубликованном снимке вместе с Эктором появился украинский президент Владимир Зеленский.

"С самого утра тренируемся с Президентом. @zelenskiy_official тоже любит спортзал!", - подписал публикацию известный кулинар.

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