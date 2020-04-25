Британская певица Дуа Липа показала поклонникам свою лучшую подругу

Серию снимков она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото красотка Дуа в мини платье стоит рядом с еще одной яркой девушкой, одетой в роскошное платье. Девушки позирую возле зеркала в ванной комнате. Подруга Липы подняла вверх руки так, что ее округлые бедра оголились, засветив идеальную фигуру девушки.

«Моя лучшая подруга выходит замуж! Мое сердце взрывается от всей радости, любви и волнения! Я так рада за вас, вы оба созданы друг для друга, и я так взволнована этой следующей главой в вашей совместной жизни», - написала Липа, оставив еще несколько фото с подружкой, а также фото ее жениха.

По словам артистки видно, что эта девушка важна для нее. За 40 минут под постом Липы собралось более 580 тысяч лайков. В комментариях поклонники поздравляют подругу звезды.

«Так мило», «Красивые», «Люблю тебя», «Королева», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа поделилась с поклонниками фото, которое украсило обложку журнала. На снимке звезда одета в кожаные штаны и микро топ, который больше похож на кусок ткани, прикрывающий самую интимную часть. Девушка сильно утянула свою грудь этим отрезком кожи, что та едва не вывалилась из него.

Напомним, что роскошная Дуа Липа устроила жаркую съемку, втиснув свою прелесть в тесный топ: «Богиня».

Как сообщала Politeka, дерзкая Дуа Липа в микро топе подразнила упругим телом: «Идеальная».

Также Politeka писала, что полуголая Мишель Андраде засветила прелести: «Превосходная».