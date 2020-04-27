В маске и перчатках модель вытворяла такое...

23-летняя американская супермодель Белла Хадид удивила своим увлечением, засняв весь процесс на камеру

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как сажает ростки лаванды. Белла предстала в грязном и уставшем виде - но вполне счастливом.

Так, на кадрах модель в кепке, перчатках и маске, темно-синих штанах и горчичном реглане сидит на коленях на земле, широко расставив ноги, и копает небольшую ямку перед собой, затем кладет туда лаванду, "притаптывая" землю.

Необычно видеть гламурную красотку всю в грязи, а не в свете вспышек фотокамер. Довольная улыбка выдает настроение Беллы, которую, судя по всему, все устраивает.

"Мы наконец-то посадили наши 1500 лавандовых ростков 😇Гордимся❤️", - написала Хадид в соцсети.

Менее, чем за сутки, ее пост лайкнули более 600 000 человек. В комментариях модель расхвалили и засыпали комплиментами.

"Хорошая работа, детка 💪❤️"; "Вау, это будет выглядеть потрясающе! Какой тип лаванды? 💜"; "Дом строим, деревья сажаем, теперь растим ребёнка"; "Белла даже землю красиво копает", - пишут пользователи.

Ранее мы сообщали, Белла взбудоражила кадрами в "сториз", на которых стрижет челку подружке. Скучающая на карантине модель нарядилась в топ оранжевого оттенка с длинными рукавами, засветив соблазнительные контуры бюста, а также широкие серые штаны. Девушка спросила у поклонников, позволит ли кто-то из них, чтобы она подстригла им челку - "Кому отрезать?.." Как видим, уже в следующем кадре Белла, с расческой и ножницами в руке, продемонстрировала свой парикмахерский талант.

Напомним, что Белла Хадид затянула пышные прелести в крохотном бикини: "Кайфово".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид избавилась от белья и показала топ самых горячих кадров: до неприличия красивая.