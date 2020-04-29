Эмили появилась в двух жарких образах на новых фото

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру сразу в двух жарких образах

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница любит удивлять сеть своими смелыми нарядами, необычными кадрами из фотосессий и старается подогревать интригу к собственной персоне благодаря рекламе одежды или белья. При этом на фан аккаунтах звезды многие кадры появляются раньше, чем в самом профиле знаменитости в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В этот раз в социальной сети появилось два новых кадра модели в жарких образах.

На первом девушка без макияжа и с соломенной шляпкой на голове позировала у летнего домика на пляже. Девушка сверкнула фигурой в белье и коротеньком топе, который завязала под грудью.

На втором же кадре знаменитость позирует в темно-фиолетовом платье из кожи с необычным дизайном без бретелей. Девушка подчеркнула свои скули удачным макияжем, а волосы уложила в аккуратную прическу без лишних украшений – Эмили крайне не любит укладывать волосы ради кадров, ведь это их портит. Сама девушка отмечает, что не будет рисковать собственной красотой ради пары кадров для глянца, поэтому чаще всего появляется на снимках с обычными распущенными волосами.

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в соблазнительном платье.

В группе пользователи сети опубликовали черно-белый снимок, на котором обворожительная знаменитость позирует в легком платье с цветочным принтом.

Платье имело вид соблазнительного, благодаря открытой спине, можно было заметить все идеальные рельефы красотки. Ратаковски держала в руке платок, который развивался по ветру. Дополнили образ модели блестящие серьги в ушах. Фанаты тут же отметили, что девушка очень даже "хороша, как чертовка".

Сообщалось, что знаменитая фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски разделась ради пикантного кадра.

Ради этого на фото красавица позировала в ванной. На заднем плане можно заметить раковину, полотенце и вешалку с белым халатом, который Ратаковски решила не надевать.

Напомним, фигуристая Ратаковски сверкнула сладкими местами прямо в машине

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