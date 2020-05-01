Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала себя после операции

На кадрах Омович сидит в машине и позирует в футболке и толстовке. Можно заметить на Алене послеоперационный пластырь, который был на носу. Модель рассказала об уколе, который ей сделали в нос после операции, который, по ее словам, довольно опасный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки ролику, так как Омович опубликовала его в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала себя в соблазнительных образах.

Красотка представила в своем Инстаграм видео, которое начинается с того, что она стоит в футболке и шортиках.

Далее стиль украинской Кардашьян меняется. Звезда предстает в разных соблазнительных комплектах белья. Лифчики едва удерживают прелести, а маленькие трусики дают возможность рассмотреть упругие ягодицы.

Сообщалось, что украинская модель Алена Омович устроила роскошную фотосессию в поле.

На фото Омович предстала в спортивных штанах и миниатюрном топе, который больше напоминал спортивный лиф. Судя по всему, она остановилась в поле, когда ехала в машине, поэтому фотосессия оказалась спонтанной.

Звезда Инстаграма спустила штаны, оголив свой плоский животик.

Напомним, украинская Кардашьян восхитила безупречными формами в невидимом белье

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья выставила всю красоту напоказ

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в латексном наряде заставила краснеть всех



