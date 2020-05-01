Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер устроила съемку в одной розовой "простыне"

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, умеет удивлять. В этот раз Кайли Дженнер похвасталась кадром, сделанным во время фотосессии девушки для своей косметики. Модель активно устраивает съемки для привлечения внимания к своему продукту, пишет Politeka.net.

Девушка стала самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно именно благодаря косметической продукции. Похоже, интерес к ней растет, поэтому она старается представлять рекламные фотосессии в самых разных образах.

В этот раз звезда с влажными волосами и привычным макияжем удивила жарким фото без белья. Девушка едва ли прикрылась такой же чуть влажной тканью нежно-розового оттенка и держала в руках одну из своих косметических новинок. Под фото звезды, которое она сама до этого выложила на своей странице, ей тут же отметили, что сейчас она выглядит "еще сочнее, чем прежде".

Стоит отметить, что в начале прошлого месяца на сайте модного издания появился ежегодный список самых богатых людей мира, где 22-летняя знаменитость во второй раз подряд возглавила его в одной из категорий.

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На видео Кайли в микро купальнике лежит на диванчике возле бассейна. Звезда держит в руках спрей с защитным маслом и соблазнительно брызгается его на себя. Модель извивается и крутит головой, что придает видео особой пикантности.

«Здесь становится жарко», - подписала Дженнер видео.

Сообщалось, что модель Кайли Дженнер взбудоражила поклонников новым соблазнительным фото.

На этот раз Кайли опубликовала фото, на котором позировала совсем без белья. В этом нет ничего странного, так как она любительница похвастаться своей фигурой без лишних элементов одежды.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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