Знаменитости выглядят не так, как люди привыкли

Сегодня звезды в погоне за хорошей внешностью, часто теряют индивидуальность, а также выглядят старше своих лет

Знаменитости перестарались и даже не замечают, как прибавляют себе десяток годков, "благодаря" косметике, хирургическому вмешательству, образу жизни и другим факторам, пишет Politeka.net.

Так, известная модель Белла Хадид, которую в 2019 году назвали самой красивой девушкой планеты, выглядит старше своих 23 лет. Звезда прибегала к пластической хирургии, а также делает "уколы красоты".

Молодая миллиардерша Кайли Дженнер в 22 года совершенно не выглядит на свой возраст. В сети ходят слухи, что звезда неоднократно ложилась под нож. Кроме того, с помощью уколов красотка изменила форму губ. В одном из интервью Кайли призналась, что перестаралась с экспериментами с внешностью.

Недавно знаменитая "пышечка" Адель сбросила 45 килограммов. Некоторые заметили, что красотка стала выглядеть намного старше 31 года.

Актриса Линдси Лохан была замешена в массе скандалов. Знаменитость злоупотребляла алкоголем и наркотиками - все это отразилось на ее внешности. Сейчас артистке всего 33 года, чего совершенно не скажешь.

Актрисе Марго Робби 29 лет, но поклонники уверены, что она выглядит старше. Яркий макияж называют одной из причин такой мысли. Также возраст прибавляет сдержанность красотки.

Напомним, Кайли Дженнер позировала, сидя у себя во дворе на мягком диване. Девушка поставила локоть под свою голову. Короткий топ обтянул большую грудь звезды, а также позволил полюбоваться ее упругим прессом и тонкой талией.

Брюки из такой же ткани, как и топ идеально выделили красивые бедра.

Модель распустила волосы, ее светлая прическа выглядела идеальной.