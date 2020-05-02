Супермодель Хайди Клум поделилась с поклонниками видео, записанное в выходной день

Ролик она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. 46-летняя модель показала, как развлекается с молодым мужем на карантине. Она использовала одну из масок в социальных сетях и превратила своего супруга в девочку, после чего они вместе начали смеяться.

Видно, что Хайди и Том отдыхали возле бассейна. Том был без одежды, а Клум в купальнике и шляпе. Стоит отметить, что Клум выглядит очень молодо. Со своим 30-летним мужем они выглядят как ровесники.

За день видео модели посмотрели более 524 тысяч раз. В комментариях парочке оставили множество комплиментов.

«Сладкие», «Скажи, что ты делаешь... ты снова пьешь?», «Хайди выглядит как подросток», «Боже, ты такая красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Они начали встречаться в 2018 году, а уже в 2019 году поженились.

Ранее мы писали, что Хайди Клум удивила своих поклонников яркой фотосессией. Легендарная манекенщица показала профессиональный кадр, где она красуется в полупрозрачном наряде. Модель позировала лежа, у нее на лице виден яркий макияж, артистка приоткрыла рот и призывно смотрит прямо в объектив камеры.

Напомним, что пышногрудая Хайди Клум в неприличном мини засветила лишнее прямо на съемках: "Перебор...".

Как сообщала Politeka, звезда Victoria's Secret оголилась перед известным красавцем: «игры для взрослых».

Также Politeka писала, что Хайди Клум поразила сочными формами: «Хоть бы прикрыла».