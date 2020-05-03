Ким Кардашьян показала всю себя в тесном утягивающем боди и в кожаных штанах

Знаменитая модель показала фигуру в тесном белье собственного дизайна, который решила прорекламировать лично. Похоже, таким образом, знаменитость решила показать, что может привлечь внимание фанатов даже во время карантина. Звезда принялась еще активнее вести социальную сеть Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз певица устроила примерку в собственной гардеробной. 39-летняя Кардашьян представила в разделе Стори серию видео и отметила удобства ее нового образа, который и пыталась прорекламировать.

На представленных кадрах Ким позировала в утягивающем боди из своей коллекции Skims by Kim Kardashian, а также латексных брюках, прикрывающих ее пышные формы.

Похоже, звезда отдыхает таким образом, ведь ей, как она сама говорила раньше, тяжело быть дома все время с четырьмя детьми и никуда не выходить. Не так давно Канье даже пришлось забрать детей на отдых на ранчо, чтобы супруга могла отдохнуть и провести время без постоянного ухода за малышами.

Ранее Ким позировала на шезлонге в провокационном наряде, который не скрывал ее пышных форм.

Из одежды на Ким был купальник черного цвета, а на плечах красотки распахнутый халат в тон. Ткань обтянула все выпуклости фигуры модели, продемонстрировав, что Ким действительно находится в отличной форме. В таком лучшем ракурсе особенно хорошо видна грудь Кардашьян - действительно просто загляденье.

Напомним, что Ким Кардашьян померилась красотой с мамой и бабушкой: насмотреться невозможно, "идеальные".

Как сообщала Politeka, знойная Ким Кардашьян приспустила халатик и посветила своими прелестями: лучший ракурс.

Также Politeka писала, что дерзкая Кардашьян вышла на люди без белья, у мужа сдали нервы: «Что за?..».