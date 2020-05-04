Кендалл Дженнер сверкнула подборкой фото из последнего мероприятия, на котором появилась в самых разных образах

Звезда представила подборку фото, сделанных на мероприятии, которое проходит каждый год, и все наряды, представленные там, массово обсуждают в сети:

«Мекоторые MET из прошлого 🤍», - пишет под новым постом Кендалл.

Вот что ответили фанаты:

«круто🔥🔥🔥 просто конфетка в сеточке», «Хватит тратить деньги на одноразовые платья», «Черт возьми, шикарная», «Милашка, потрясающий вид». «Это то, что ты делаешь со своими фанатами ?? Преодолей себя».

Отметим, также недавно Кендалл Дженнер была замечена в компании 23-летнего игрока НБА Девина Букера. Слухи об их романе вызвали небывалый ажиотаж в сети, после которых звезду завалили и негативными комментариями.

Ранее сообщилось, что Кайли Дженнер позировала в пикантном облегающем платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло каждый ее изгиб.

Пышная грудь, объемные ягодицы и тонкая талия – вот на чем сделала акцент Дженнер. И разумеется, не прогадала, ведь создается впечатление, что платье просто треснет на ней.

На фото Кайли постаралась прогнуться так, чтобы все достоинства ее тела были видны как можно лучше.

Напомним также, что Кайли Дженнер предстала в тугом дениме, который затянул все ее прелести.

Джинсовое короткое платье выделило ее пышные бедра, грудь и тонкую талию, а также дало возможность насладиться красотой ровных ножек.

Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".