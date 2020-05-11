Звезда «Женского квартала» решила показать поклонникам, как можно легко развлечься на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу «Женского квартала» в Instagram.

«Как напугать дома детей и мужа?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно женщину, которая нестандартно разлеглась на полу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Абракадабра», «Боже, зачем такое делать? Что должно быть в голове», «кто напугается, а кто и воспользуется моментом», «четвероножка», «аахахха, огонь», «Думаю, что их ещё больше напугает, если жену заклинит в этой позе», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя в ванной.

На фото Лера позирует совсем без одежды, но зато с полотенцем на голове. Товстолес решила на ночь сделать себе маску на лицо и сфотографировала себя в таком виде. Звезда позировала по бюст и самое интересное не было видно.

"Время спа процедур", - подписала фото Лера.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Товстолес опубликовала кадр в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

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