В пятницу, 5 июня, стало известно о внезапной смерти легенды советского кинематографа, которого знали и любили все

Об этом сообщает Politeka со ссылкой поэтессу Любовь Воропаеву в Facebook.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что за свою жизнь актер сыграл более ста ролей. Среди них сюжеты в «Ералаше», съемки в «Спортлото 82», «Ширли мырли», «День Святого Валентина» и другие легендарные ленты.

В 2017-м у актера случилось сразу два инсульта, однако мужчине удалось преодолеть их и вернуться домой, где за ним ухаживали сразу две его супруги: нынешняя и бывшая. Тогда актер рассказывал, что чувствовал себя хорошо и даже выходил на прогулки во двор и на улицу.

Последние полгода Кокшенов пребывал в реабилитационном центре в Подмосковье, борясь с тяжелой болезнью.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 1 июня, в Украине внезапно ушел из жизни легендарный человек, которого знали и любили все.

Об этом режиссер Национальной оперы Украины им.Шевченко, оперного певца Анатолия Соловьяненко.

«Отошел в вечность выдающийся деятель искусств и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик», - отметил он.

Обратим внимание, что информацию уже подтвердила ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская.

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