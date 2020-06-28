Популярный украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о награждении Алексея Потапенко новым званием

Как сообщает Politeka, об этом он написал у себя в Facebook.

«Потап, который снял штаны перед российской публикой – публикой страны-агрессора – во время шоу на телеканале страны-агрессора, стал заслуженным артистом Украины», - говорится в сообщении.

Не менее скептически Кондратюк высказался и о самом президенте Владимире Зеленском, который принял такое решение.

«Володя З. мыслит, по-моему, довольно странно, потому что живет в каком-то своем "государстве-проститутке" и даже занимает в нем главную выборную должность, и поэтому эта награда выглядит даже органично. Тренд такой сейчас в стране, которая воюет с российским захватчиком: синдром неполноценности части украинской "Алиты», - подчеркивается в тексте сообщения.

После этого Кондратюк привел слова разбившегося в ДТП Кузьмы Скрябина, которые он сказал Наталье Могилевской после получения аналогичного звания.

«Теперь я имею право быть похороненным на Байковом кладбище» - как-то пошутила Наталья Могилевская, когда Кузьма спросил ее – «на черта тебе, любимице публики, это совковое звание – «народная артистка Украины?» - уточняется в сообщении.

Вместе с тем Кондратюк пожелал всем жить до глубокой старости.

«Когда вы слышите, что кто-то из шоу-бизнеса вдруг получает звание, знайте: речь, скорее всего, идет о возможности быть похороненным на престижном кладбище️. Дай бог им всем 100 лет жить и творить», - говорится в сообщении.

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