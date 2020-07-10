Певица Оля Полякова высказалась о российских коллегах

Как передает Politeka.net, свое мнение артистка озвучила в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, решение закрыть артистам с РФ путь в Украину после посещений оккупированного Крыма и Донбасса было правильным решением.

"Тех, кто зашкварились, так им и надо! Представь себе: взять и запустить сюда Пореченкова. Он сначала стрелял в людей наших, а потом его пустить сюда! Я скажу так: я, как артистка, считаю, что они тут не нужны", – напомнила певица.

Также Полякова отметила, что у нас имеются свои достойные артисты.

"Туда люди вкладывают кровь, пот и дикие деньги. А они что привозят сюда?! Экран два на два, три фонаря. Выходят и поют под фанеру! У них даже не подключены шнуры. Ну пусть люди походят. Сейчас начали немного впускать", – добавила артистка.

В то же время она указала на глобальные отличия между украинскими и российскими звездами.

"Если взять картинку того, что делаем мы, и вот эту вот картинку с этим нищебродским экраном и артистом посередине. И билеты космических денег! Пусть люди сходят, посмотрят и сравнят, и может быть, наконец, поймут, что здесь, в условиях жесткой конкуренции, мы выживаем и что-то делаем. Они сюда приезжают исключительно рубить бабло. Зачем они тут нужны?!", - заявила певица.

Ранее российский режиссер Леонид Парфенов озвучил мнение, что украинцы проявляют чрезмерное внимание к политикам и ТВ Российской Федерации.

По его словам, граждан Украины вовсе не должно беспокоить, что о них говорят в России.

Также мы сообщали, что фронтмен украинской группы Ot Vinta и художник Юрий Журавель резко высказался об украинцах.

По его мнению, украинцам, которые намерены и далее игнорировать тот факт, что некоторые украинские артисты продолжают гастролировать на территории страны-агрессора, по крайней мере, не стоит афишировать своей "постыдной" позиции. С такими нет желания ни видеться, ни здороваться.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.