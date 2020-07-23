Юморист Максим Галкин опубликовал фото со своей женой Аллой Пугачевой

Как сообщает Politekа.net, муж и отец двух двойняшек регулярно постит милые семейные фото.

Героиней новой публикации стала Алла Борисовна, которая оделась очень стильно.

Тотал черный лук, разбавленный только массивным серебрянным украшением, ее очень стройнит.

Мини-юбка подчеркивает ноги в черных колготках, модное сейчас пальто-пиджак элегантно дополняет немного дерзкий образ. Волосы уложены немного небрежно

"Алла Борисовна шикарно выглядит", "что делает любовь,не помню со времён СССР, чтоб Алла так собой занималась...Макс,ты наверное ее дорога молодости по жизни", "Какие же вы классные! Так держать !", " Это как с пандемией, трудно поверить что такое могло произойти . Так и с АБ, потрясающее преображение! Выглядит сексуально и стильно!!! Респект!", - пишут в комментариях восторженные подписчики.

Ранее мы писали, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте восхитила сеть фотографией с младшим сыном.

Фото появилось на фан-страничке Примадонны российской эстрады.

«Мама с сыном», - лаконично подписан кадр.

На снимке Кристина Орбакайте в нарядном платье позирует рядом с младшим сыном Дени Байсаровым, которому на сегодняшний день 22 года.

Парень очень любит свою семью, он трогательно отзывается у себя в соцсетях о младшей сестре Клавдии и младших детях примадонны Лизе и Гарри. Кроме этого, Дени в хороших отношениях со своим старшим братом.

Напомним, тощий внук Аллы Пугачевой забрался на турник и озадачил друзей, видео: "Пока не научился".

Как сообщала Politeka, беда произошла с внуком Аллы Пугачевой из-за опасных развлечений, видео: "Вправляли кости..."

Также Politeka сообщала, как сейчас выглядят и живут повзрослевшие внуки Аллы Пугачевой.