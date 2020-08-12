Популярная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка смогла заметно похудеть

Актриса всегда была обладательницей пышных форм, однако в какой-то момент все же решила похудеть. Для этого она решилась принять участие в проекте “Зважені і щасливі”. За 8 месяцев она сумела поразить всех своим преображением, сбросив 42 кг.

Звезда решила поделиться секретами и тонкостями своего впечатляющего похудения и заодно рассказать, как ей удается поддерживать вес, передает "РБК-Украина".

"Если вы хотите вдохновиться, начать новую жизнь, но не можете сделать первый шаг, ищите друзей по несчастью. Это мотивационная штука. Одно дело, когда наедине с собой. А когда идешь в какие-то сообщества, где есть люди, имеющие опыт... возможно, их тоже должно что-то подстегнуть. Если объединяется несколько друзей по несчастью, они сразу становятся счастливыми!", - рекомендует Писанка.

Также ведущая советует взглянуть на свой рацион со стороны. Она призывает не отказываться от хлеба, а заменить его на цельнозерновой, не исключать жиры полностью, а выбрать полезные. По словам актрисы, только благодаря сбалансированному питанию и большому количеству жидкости, ей удалось похудеть так, чтобы кожа не обвисла.

А чтобы не набрать вес снова, Руслана Писанка старается держаться как можно дальше от соблазнов и не скрывает этого. Вместо калорийных гарниров с мясом она выбирает легкие супы или рыбу с овощами. Кафе с выпечкой обходит стороной.

Кроме того, актриса делает упор на физические нагрузки: отжимания, приседания, планка ежедневно. Если нет возможности позаниматься, просто много ходит пешком - более 15 тыс. шагов в день.

Напомним, Руслана Писанка круто развернула свою жизнь.

Также Рoliteka сообщала, что Руслана Писанка изменилась до неузнаваемости.

Как Рoliteka писала, что Писанка рассказала, как держится в форме.