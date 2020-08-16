Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила дерзким фото

Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Ко всему прочему она активно ведет свою страницу в Instagram, где не стесняясь выкладывает жгучие снимки в откровенных нарядах, которые не скрывают ее пышных форм. Несколько часов назад она показала очередное яркое фото (чтобы увидеть соответствующее фото доскрольте новость до конца).

С каждым новым снимком поклонники убеждаются: звезда наверняка совершенно не боится предстать в откровенных нарядах перед многочисленными пользователями сети. Так вышло и с очередным горячим кадром. На этот раз звезда показала фолловерам, как нужно расслабляться по-настоящему: она лежит на белом песке, выставив свои знаменитые формы на всеобщее обозрение, вымазав их в песке. Собственно, видно на снимке только пышную пятую точку Сьюзи, облаченную в яркое бикини.

Солнечные лучи и умиротворенное лицо крсотки-модели поразили подписчиков своей живостью и релаксом.

Комплименты лились на Кортез рекой, ведь подобные кадры давно облюбовали поклонники.

"Восхитительная"; "Так горяча"; "Адская cеньорита"; "Вкуснятина"; "Вся божественная, чудесная божественная женщина"; "У меня просто перехватило дыхание от твоего неотразимого великолепного натурального, красивого и чистого тела, милашка:)", "Красивая и горячая малышка".



Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без штанов устроила шалости перед камерой.

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