Актриса Анастасия Заворотнюк сильно изменилась после курсов химиотерапии

Об этом сообщает "Radiotrek".

Заворотнюк уже длительное время борется с раком и не появятся на публике.

По данным издания, актриса очень изменилась.

"Она все понимает и ей не хочется показать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые изменения в ее внешность", - отметила в бывший реквизитор Московского Художественного театра им. Чехова Светлана Веселова.

Музыкальный продюсер Заворотнюк рассказала, что болезнь не сломила актрису.

"Анастасия не сдалась и верит в лучшее. Держится. Ухаживает за собой. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим священником, - отметила Олеся Сазыкина.

По данным издания, Заворотнюк сейчас стала внешне очень похожа на Жанну Фриске, которая также боролась с раком.

Стоит отметить, что Анастасия Заворотнюк уже давно борется с раком. А недавно Анна ошарашила известием о своей болезни и даже предположила, что заразилась китайским вирусом, который сейчас терзает весь мир.

Она пожаловалась на неприятные симптомы: насморк, кашель и температуру. Девушка даже сдала соответствующий тест, однако ее опасения оказались напрасными. А судя по последним фото, дочь актрисы уже чувствует себя намного лучше.

Напомним, что последняя надежда на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался: "Нужно было ехать...".

Как сообщала Politeka, беда с экс-любовником Заворотнюк Сергеем Жигуновым: "Шансов выжить не было".

Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк поразила соседей новой внешностью: как сейчас чувствует себя звезда.