Советская звезда кино Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла 1 сентября

Легенда советского кино не дожила до своего юбилея всего один день – 2 сентября ей могло исполниться 75 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", – рассказала изданию подруга заслуженной артистки РСФСР Нина Давыдова.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в городе Грозном (Чеченская республика, РФ). В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года – в Академическом театре им. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в культовых картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других, в те годы ее фильмы смотрели все. Наибольшую известность актрисе принесла роль учительницы английского языка Натальи Гореловой в фильме 1968 года "Доживем до понедельника".

В 1990-х приостановила карьеру. В 2010 году возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей шоу "Формула красоты".

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