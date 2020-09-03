Певица Оля Полякова записала видеообращение, в котором призвала разрешить артистам проводить концерты во время карантина

По ее словам, сейчас в шоу-бизнесе глубокий простой, из-за чего у исполнителей нет работы и нечем платить коллективам.

При этом метро, торговые центры, кинотеатры открываются, а звездам работать не дают. Как отметила Полякова, была надежда на осень, но и сейчас из-за некого постановления премьер-министра у нее уже отменились четыре концерта.

Полякова также подчеркнула, что российские исполнители выступают в Украине вопреки карантинным запретам, а наши артисты скоро будут работать "за мешок картошки".

Пользователи сети неоднозначно отнесли к ємоциональному обращению певицы:

"Скажи спасибо другу Зеленскому", Кто-то пишет «простых людей». А певцы что, особенные? Или они не тем органом поступали что и «простые»?", "Большинство людей уже давно без работы, попробуйте и вы как это без работы", "Если засиделась, дуй в АТО с концертами", - писали украинцы в сети.

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».

А еще Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото.