Популярная украинская певица Тина Кароль удивила поклонников новой интересной татуировкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Кароль в соцсети.

Так, в Instagram появилось новое фото Тины Кароль, на котором певица с временной татуировкой.

Следует отметить, что далеко не все оценили временное тату Тины Кароль и ее внешний вид в целом.

"Ее уже так много, что и талант ее отступает на второй план", "А тату на каком месте? Я была о тебе, Тина, лучшего мнения! Разочаровалась страшно! Стыдно за тебя катастрофически!", "Каждый из нас сходит с ума по-своему", "Если бы не Кондратюк, где бы ты сейчас была", "Чудо непонятно в чем и такие же песни", - пишут в комментариях.

Как известно, "Найти своих" – новый, уже седьмой по счету, студийный альбом Тины Кароль, приуроченный к 15-ти летию творческой деятельности. Альбом вышел 18 сентября на всех стриминговых музыкальных платформах.

Напомним, Кароль обтянулась кожей и поразила всех на "Аллее звезд" в Киеве.

А еще Politeka писала, что Кароль удивила фигурой в слишком тесном кожаном платье с декольте.