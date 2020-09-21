Известная реперша Alyona Alyona, которая славится своими роскошными формами "плюс сайз", снялась в рекламе нижнего белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу музыкальной исполнительницы в соцсети.

На опубликованном ролике сначала рэперша в желтом костюме приходит в роли курьера к девушке, заказавшей белье. По сюжету, она протягивает коробку покупательнице, а когда та ее открывает, то видит уменьшенную копию реперши, которая танцует в нижнем белье и халатике.

В комментариях довольно по-разному восприняли участие рэперши в таком рекламном ролике. Некоторые оценили смелость женщины, а другие заявили, что такая пышная красота выглядит не слишком эстетично.

"Ужасное зрелище. Человек, да, без комплексов, но и без мозгов", "Да не хвастается она, ну такая есть, хочет похудеть, не надо за это нападать на девушку, поддержите, ведь не все заключается в еде, есть и гормональные сбои, так что не будьте жестоки, здоровья крепкого, пусть все задуманное осуществится!", "Она хороший человек, да, несомненно, но живот и вообще формы ее мягко говоря некрасивые... И никогда не поверю, что такие люди мало едят", - пишут в комментариях.

Напомним, на "Танцах со звездами" скандал после выхода Alyona Alyona: "Вам не стыдно чужое место занимать?".

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