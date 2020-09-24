Певица показала аппетитные формы, но в восторге остались не все

Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась на своей странице в соцсети своим новым образом и привлекательными формами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в последнее время кардинально изменила свой образ и заметно похудела, о чем свидетельствуют фото на ее странице в соцсети.

На этот раз артистка решила показать достаточно откровенные кадры со своего отдыха в Турции. На опубликованных фото звезда позирует в бикини на балконе отеля.

Певица призвала споих подписчиков начинать утро с "правильных " мыслей и любви к себе - тогда, по ее убеждению, все получится и исполнятся все мечты.

Следует отметить, что в соцсети далеко не все оценили полуобнаженную фотосессию Каменских.

"Показала свою с*аку на всю страну, ох было бы чем гордиться, лучше бы ты что-то хорошее для людей сделала", "Настя, Потапу показывай, а людям не надо, на это противно смотреть, да и песни твои не очень, ведешь себя на сцене вульгарно, фу", "Натянула тресуля по самые ребра", "Вульгарно и отвратительно", "Нет таланта, так хоть *опу покажу", - пишут в комментариях.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью:"глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских произвела фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.