Певцов Филипа Киркорова и Николая Баскова предложили лишить званий Народного артиста Украины
 
Как передает Politeka.net, с такой инициативой выступил журналист Виталий Портников на своей страничке в Facebook.
 
На такую мысль его подтолкнула поддержка артистами Александра Лукашенко.
 
"Народные артисты России Николай Басков, Филипп Киркоров и другая глупоголосая попса записали клип с идиотской совковой песенкой в поддержку Лукашенко. И все бы ничего, все в их проститутских традициях, только вот Басков с Киркоровым - еще и народные артисты Украины", - отметил Портников.
 
По его словам, певцов пора лишить этого звания.
 
"Я вообще за отмену этих архаичных титулов, но если они уже в нас есть - что еще должны сделать Басков с Киркоровым, чтобы перестать быть нашими народными артистами? Вот что?", - задался вопросом журналист.

На днях российские и белорусские артисты выпустили клип под названием “Артисты за мир — Любимую не отдают”. В создании клипа приняли участие около 20 исполнителей из России и Беларуси.
 

В песне повторяются слова “Любимую не отдают”. Это фраза Александра Лукашенко, которую он неоднократно использовал в своих публичных выступлениях в течение последних двух месяцев.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая».

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