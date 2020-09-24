Певцов Филипа Киркорова и Николая Баскова предложили лишить званий Народного артиста Украины
Как передает Politeka.net, с такой инициативой выступил журналист Виталий Портников на своей страничке в Facebook.
На такую мысль его подтолкнула поддержка артистами Александра Лукашенко.
"Народные артисты России Николай Басков, Филипп Киркоров и другая глупоголосая попса записали клип с идиотской совковой песенкой в поддержку Лукашенко. И все бы ничего, все в их проститутских традициях, только вот Басков с Киркоровым - еще и народные артисты Украины", - отметил Портников.
По его словам, певцов пора лишить этого звания.
"Я вообще за отмену этих архаичных титулов, но если они уже в нас есть - что еще должны сделать Басков с Киркоровым, чтобы перестать быть нашими народными артистами? Вот что?", - задался вопросом журналист.
На днях российские и белорусские артисты выпустили клип под названием “Артисты за мир — Любимую не отдают”. В создании клипа приняли участие около 20 исполнителей из России и Беларуси.
В песне повторяются слова “Любимую не отдают”. Это фраза Александра Лукашенко, которую он неоднократно использовал в своих публичных выступлениях в течение последних двух месяцев.
Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая».
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