Певцов Филипа Киркорова и Николая Баскова предложили лишить званий Народного артиста Украины

Как передает Politeka.net , с такой инициативой выступил журналист Виталий Портников на своей страничке в Facebook.

На такую мысль его подтолкнула поддержка артистами Александра Лукашенко.

"Народные артисты России Николай Басков, Филипп Киркоров и другая глупоголосая попса записали клип с идиотской совковой песенкой в поддержку Лукашенко. И все бы ничего, все в их проститутских традициях, только вот Басков с Киркоровым - еще и народные артисты Украины", - отметил Портников.

По его словам, певцов пора лишить этого звания.

"Я вообще за отмену этих архаичных титулов, но если они уже в нас есть - что еще должны сделать Басков с Киркоровым, чтобы перестать быть нашими народными артистами? Вот что?", - задался вопросом журналист.

На днях российские и белорусские артисты выпустили клип под названием “Артисты за мир — Любимую не отдают”. В создании клипа приняли участие около 20 исполнителей из России и Беларуси.