Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, рассказала о планах в Украине

По ее словам, она хочет в ближайшем будущем сделать тур по Украине, чтобы показать украинцам свое шоу DIVA. При этом она добавила, что приезжает в Украину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.

Об этом она рассказала во время интервью с журналистами издания КП в Украине.

"Очень хочу сделать тур по Украине с большим стадионным концертом в Киеве. Шоу DIVA - это то шоу, которое должны увидеть в Украине. Оно получило всевозможные награды как лучшее шоу. Но самое ценное - оно создано украинской командой. Режиссер - Олег Бондарчук, да и основа всего шоу - украинцы. Я горжусь результатом и хочу, чтобы Украина увидела этот продукт, мое шоу", - рассказала Ани Лорак.

Она также рассказала, что в промежутках между работой, выкраивает время, чтобы приехать к своей семье в Украину. Ведь нигде она не чувствует себя такой наполненной, как дома.

"Я бываю в Украине достаточно часто и каждый раз получаю невероятное удовольствие, потому что здесь живет моя семья, родители, братья, много близких друзей. И, конечно, всегда в промежутках между работой в моем плотном графике мы собираемся все вместе, очень тепло общаемся. Эти минуты всегда наполняют меня энергией, дом всегда дает мне силы. Нигде ты не чувствуешь себя такой наполненной, как дома", - резюмировала певица.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

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