Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, рассказала о трудностях с которыми столкнулась

В частности, певица сообщила, что карантин она переживала с трудом, ощущала панику и страх. Но вскоре к ней пришло понимание, что нужно себя чему-то посвятить, чтобы отвлечься от тревожных дум.

Об этом она рассказала в разговоре с журналиствми издания КП в Украине.

"Карантин переживала с трудом. Вначале был шок и непонимание, как и у многих. Что это? Что дальше? Потом были страх и паника. А потом я поняла: если мы не можем изменить ситуацию, нужно изменить свое отношение к ней. Поэтому пыталась с пользой проводить время и всецело посвятила себя материнству", - рассказала певица.

Лорак также призналась, что потеряла много средств за время карантина, ведь у нее планировались туры в Европе, но их пришлось отменить. При этом певица заявила, что без выступлений на сцене ей казалось, что у нее забрали весь воздух.

"Конечно, потеряла. У меня планировались туры по Германии, множество концертов в разных городах и странах, которые перенеслись пока на неопределенное время. Для артиста самое важное - сцена. Сцена - мой воздух. И вот представьте себе, что у человека забрали воздух. Долго ли человек может так продержаться?", - вспомнила артистка.

Певица пояснила, что у нее не было такого долгого перерыва, поэтому она начала испытывать стресс, ведь не привыкла так долго быть без сцены.

"Я пою с четырех лет, но никогда не испытывала такого стресса, как сейчас. Конечно, у меня были отпуска, времена, когда я могла восстанавливаться, но - ненадолго. Максимум - до месяца. Потом это становилось невыносимо, и я стремилась на сцену. Сейчас же мы пережили около 4 месяцев тотального уединения. Но самое страшное - не видно конца-края, когда же все закончится", - отметила она.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

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