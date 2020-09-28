Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач высказался о будущем в политике

По словам артиста, он никогда не задумывался о том, чтобы изменить профессию. Ткач также отметил, что по его мнению, юмор и политика – вещи несовместимые, поэтому он вряд ли когда-нибудь захочет уйти в политику.

Такое мнение он озвучил в интервью для программы "Світське життя" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он обратил внимание на то, что в политику не собираются идти ни он, ни Кошевой, ни Ласточкин, ведь юмор должен оставаться юмором, а политика - политикой.

"Я не единственный среди комиков, который не пошел в политику. Кошевой также не пошел. Мы никуда не идем, ни в какую политику. Никуда не собирались и не будем собираться. Никто не предлагал, зная нашу четкую позицию. В юморе же тоже должен кто-то оставаться. Вот Ласточкин тоже не идет. Так что у нас много таких собирается – нормальных и адекватных людей, которые считают, что юмор должен быть юмором. Политика – политикой", – заявил Ткач.

Также ранее сообщалось, что украинский юморист Юрий Ткач порвал соцсети снимком с Натальей Могилевской.

Жаркий снимок, который произвел настоящий фурор среди поклонников, звезда Студии "Квартал 95" Юрий Ткач опубликовал в своем микроблоге Instagram.

Так, юморист и шоумен похвастался снимком, на котором видно, как певица Наталья Могилевская целует его в щеку. Более того, Юрий Ткач с юмором подписал снимок, который был сделан за кулисами нового шоу "Маскарад": "Этого момента ждал 36 лет".

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.