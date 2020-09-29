Внучку Людмилы Гурченко Елену Королеву избили в московском ночном клубе

Конфликт произошел на почве ревности — модели Ларе Фрост не понравилось, как 36-летняя Королева общается с ее молодым человеком — рэпером по имени Руслан, передают российские СМИ.

"Я до сих пор не могу отойти от этого шока", - поделилась Елена.

По ее словам, она подошла к мужчине, обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией.

Это заметила модель Лара Фрост, которая по словам пострадавшей, дважды ударила ее по почкам и бросила бутылкой воды в ухо.

Судя по кадрам, история внучки Гурченко правдивая.

По словам Королевой, Лара Фрост дважды ударила ее по почкам и бросила бутылкой воды в ухо.

Модель, в свою очередь, утверждает, что Елена Королева приставала к ее мужчине и спровоцировала ее на агрессию.

Врачи зафиксировали множественные ушибы у внучки легендарной актрисы, но заявление она писать не собирается.

Напомним, Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. После ее смерти наследники - супруг Сергей Сенин и дочь Мария Королева – без скандалов, но в ходе длительного судебного разбирательства, поделили трехкомнатную квартиру в центре Москвы, несколько автомобилей, загородный дом, ювелирные украшения и старинную мебель.

Три года назад Мария умерла, а в борьбу за ее часть наследства вступили вдовец Королевой-старшей и Елена.

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