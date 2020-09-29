Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, рассказала о планах в Украине

По ее словам, она хочет в ближайшем будущем сделать тур по Украине. При этом она добавила, что приезжает на родину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.

"Я бываю в Украине достаточно часто и каждый раз получаю невероятное удовольствие, потому что здесь живет моя семья, родители, братья, много близких друзей", - рассказала певица в одном из интервью.

Украинцы к такому заявлению Лорак отнеслись неоднозначно. В сети начались бурные споры: стоит ли возвращаться певице на родину, спустя немало лет проведенных в РФ.

"Я ее люблю она поет без фанеры. Политика к артистам не имеет никакого отношения!", "Не! Не надо возвращаться! Пусть живет в Раше! (Там краше!). Это эта курица из курятника, где не видят никакой войны!", "Наверно в России уже всем надоела", "Облажалась....на двух стульях одной жопой не сидят", "Велик и мудр наш народ!.. 90% нации (судя по комментариям) пропитаны насквозь ненавистью и завистью. А ведь люди творчества ничем не отличаются в своём желании заработать от тех, кто едет на заработки в другие страны... Значит у нас полстраны предателей, которые периодически возвращаются назад, домой", - писали украинцы в сети.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

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