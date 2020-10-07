Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров появился в компании президента РФ Владимира Путина
Как сообщает Politeka.net, певец Филипп Киркоров выложил на своей странице в социальной сети Instagram совместное фото с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения.
На фото заметна разница в росте между ними, создается впечатление словно Киркоров втянул плечи и присел лишь бы не смущать президента России.
Путин и Киркоров находятся, судя по всему, в кабинете президента России. Путин носит рубашку и фиолетовый галстук, а Киркоров выбрал для встречи черную кофту в яркий принт.
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"С днем рождения, господин Президент!", - подписал снимок российский певец.
При этом многие пользователи сети не спешили присоединяться к поздравлениям, а советовали президенту России отправиться поскорее на пенсию. Другие обратили внимание на разницу в росте Путина и Киркорова.
"Путин на табурет встал или вы присели?", "Пора на пенсию", "Нами правит пенсионер жесть 😂😂😂", "Киркорову намазано там, где диктатура. Интересно, кто следующий!", "Странно, что разница в росте почти незаметна, он присел или Путин на табуретке?".
Стоит напомнить, что этой весной Филипп Киркоров провел совместный прямой эфир в "Инстаграме" с известной исполнительницей Олей Поляковой.
В беседе артисты коснулись темы гастролей по Украине. Российский артист тогда рвался в Украину и заявлял, что его "самое большое желание приехать в Украину и дать роскошный концерт в зале "Украина"".
Напомним, Киркоров неожиданно собрался на "Евровидение" с блондинкой-красоткой.
Как сообщала Politeka, поседевший Киркоров в юбке не сдержался и похвастался приобретением.
Также Politeka писала, что довольного Киркорова засекли на прогулке с известной красавицей, фото.