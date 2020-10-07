Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров появился в компании президента РФ Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, певец Филипп Киркоров выложил на своей странице в социальной сети Instagram совместное фото с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения.

На фото заметна разница в росте между ними, создается впечатление словно Киркоров втянул плечи и присел лишь бы не смущать президента России.

Путин и Киркоров находятся, судя по всему, в кабинете президента России. Путин носит рубашку и фиолетовый галстук, а Киркоров выбрал для встречи черную кофту в яркий принт.

"С днем рождения, господин Президент!", - подписал снимок российский певец.

При этом многие пользователи сети не спешили присоединяться к поздравлениям, а советовали президенту России отправиться поскорее на пенсию. Другие обратили внимание на разницу в росте Путина и Киркорова.

"Путин на табурет встал или вы присели?", "Пора на пенсию", "Нами правит пенсионер жесть 😂😂😂", "Киркорову намазано там, где диктатура. Интересно, кто следующий!", "Странно, что разница в росте почти незаметна, он присел или Путин на табуретке?".

Стоит напомнить, что этой весной Филипп Киркоров провел совместный прямой эфир в "Инстаграме" с известной исполнительницей Олей Поляковой.

В беседе артисты коснулись темы гастролей по Украине. Российский артист тогда рвался в Украину и заявлял, что его "самое большое желание приехать в Украину и дать роскошный концерт в зале "Украина"".

Напомним, Киркоров неожиданно собрался на "Евровидение" с блондинкой-красоткой.

Как сообщала Politeka, поседевший Киркоров в юбке не сдержался и похвастался приобретением.

Также Politeka писала, что довольного Киркорова засекли на прогулке с известной красавицей, фото.