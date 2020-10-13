Российская певица украинского происхождения Наташа Королева высказалась о запрете на въезд в Украину

Как передает Politeka.net, своим видение этой ситуации она поделилась в интервью Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Мне пришивали историю с Крымом. Пришивали, потому что этой истории у меня не было. Я не нарушала границы, как СБУ говорит. Присоединили к запрещенным спискам из-за моих высказываний, но у меня и высказываний не было. Вот просто так запретили. Я, видимо, уникальный персонаж", - отметила певица.

Королева уверена, что все началось с концерта в зале "Украина".

"Видимо поступила разнарядка сверху, что надо мочить директора Украины и директора Жовтневого за то, что они привозят российских звезд. И первая русская артистка – Наташа Королева. Я хоть и киевлянка, но установка то получена. Им нужен был прецедент. И я оказалась той артисткой, у которой продан зал, объявлен второй концерт... Начали копать, что пришить. Нашли фотографию с Путиным, нашли то, что я в партии "Единая Россия" и Крым. Это была красная тряпка тогда. И раздули огромную кампанию. Мне было невероятно обидно", – заявила она.

Напомним, служба безопасности Украины запретила въезд в страну Королевой в конце октября 2016 году.



Позже певица обратилась в суд с требованием признать решение СБУ о запрете въезда противоправным и отменить его. Исключение для Королевой сделали в январе 2017 года, когда Королева приехала в Киев на похороны бабушки.

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