Советские знаменитости кропотливо готовились к собственным свадьбам, выбирая лучшие наряды

Любовь в большинстве случаев заканчивается браком, как у обычных людей, так и у знаменитостей. Предлагаем вам взглянуть на брачные перипетии советских знаменитостей и узнать как выглядели звездные пары на своих свадьбах в СССР.

О том, какие наряды носили звездные пары в СССР, пишет интернет-издание Соsmopolitan.

Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Алла Пугачева выбрала элегантное платье, белую фату и нежный венок из цветов. Наряд получился очень непривычным для звезды, но при этом она выглядела потрясающе. При этом она завила локоны и приподняла несколько из них наверх, для создания объёма.

София Ротару и Анатолий Евдокименко

Анатолий Евдокименко увидел фото певицы в журнале "Украина" и влюбился с первого взгляда. После этого он разыскал Ротару и начал ухаживать за ней. В 1968 году Ротару и Евдокименко сыграли пышную свадьбу на 200 человек. Для важного события певица выбрала приталенное платье, с пышными рукавами, фату в пол и туфли с бантиками.

Надежда Бабкина и Владимир Заседателев

Знакомство звездной пары случилось в самолете. Спустя полгода Бабкина и Заседателев решили сыграть свадьбу. На церемонию бракосочетания певица пришла в белом приталенном платье, лаконичной фате и перчатках.

Любовь Полищук и Валерий Макаров

Известная актриса Любовь Полищук на свадьбе со своим первым мужем Валерием Макаровым выглядела очень сдержанно, но и одновременно шикарно. Для образа она выбрала белое платье по колено с пышной юбкой из кружева, нарядную фату и туфли. Все это дополняла красивая укладка на голове.

Лолита Горелик и Александр Беляев

В институте Лолита познакомилась с однокурсником Александром Беляевым, который впоследствии стал ее первым мужем в 1985 году. На церемонию она облачилась в кружевное платье без рукавов и с глубоким декольте. Свой образ она дополнила шляпкой с вуалью и кулончиком.

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