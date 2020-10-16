"Его больше нет с нами..."

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший муж популярной украинской блогерши Софии Стужук

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Стужук в соцсети.

Она опубликовала семейное фото с Дмитрием и детьми и написала, что его сердце не выдержало.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала 25-летняя блогерша.

Украинский блогер Юрий Романенко на своем Telegram-канале прокомментировал эту новость, заявив, что Дмитрия Стужука погубило халатное отношение к своей жизни.

"В целом он выглядел довольно крепким. После выхода (из больницы, - ред.) Стужук записывал ролики в позитивном формате, радуясь и показывая как все идет на поправку. Потом он принял ванну. А у него, как оказалось, слабое сердце, надорванное в том числе тренировками в спортзале. Сердце останавливается, и его отправляют в реанимацию. Там клиническая смерть, и через сутки - смерть", - рассказал Романенко.

Он подчеркнул, что коронавирус особенно жестко бьет по людям с подобными болезнями.

"И можно сказать, что Стужука погубило халатное отношение к своей жизни и слава. Слава толкала хорохориться, беспечность - делать сумасшедшие шаги. И по факту не помогли ни сотни тысяч подписчиков у него и еще больше у его бывшей жены Софии Стужук (5,1 млн подписчиков). Трое детей остались без отца. Мать без сына. Мрачная картина столкновения медийности с реальностью. Относитесь к ковиду серьезно. Будьте благоразумны. Берегите себя и близких", - добавил Романенко.

Напоминаем, усиление карантина с 19 октября, раскрыты новые ограничения.

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