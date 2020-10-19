Коронавирус стал причиной смертей уже более сотни тысяч людей во всем мире, среди которых есть знаменитости

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на OBOZREVATEL.

Пандемия стала самым масштабным событием этого года для всего мира, и болезнь не выбирает кого поражать, поэтому "под удар" попали и известные люди.

Дмитрий Стужук

Совсем недавно, 16 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер популярный украинский фитнес-блогер и бывший муж Софии Стужук.

Дмитрию было 35 лет. За два дня до смерти Дмитрия Стужука госпитализировали в киевскую клиническую больницу №4. У мужчины были проблемы с сердцем, и COVID-19 дал осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть. После этого он впал в кому и так и не пришел в себя.

Марк Блум

Голливудский актер Марк Блум также скончался от осложнений, вызванных вирусом. Звезде было 69 лет.

Кензо Такада

Еще одной жертвой вируса стал японский дизайнер, создатель бренда Kenzo Кензо Такада. Мужчина ушел из жизни в возрасте 81 год в больнице США. По данным СМИ, дизайнер болел длительное время, в частности, страдал тяжелыми симптомами COVID-19.

Алан Меррилл

Автор легендарного хита I Love Rock'N'Roll Алан Меррилл скончался на 69-м году жизни в Нью-Йорке от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Лючия Бозе

Еще в начале пандемии, 23 марта, в одной из больниц Сеговии из жизни ушла знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. Ей было 89 лет.

Эндрю Джек

Британский актер, прославившийся своей ролью в "Звездных войнах", Эндрю Джек умер в возрасте 76 лет. Коронавирус унес его жизнь в Великобритании. При этом жена актера находилась в то время на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.

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