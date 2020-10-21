Российский актер Гоша Куценко заболел на опасный недуг, который приковал его к постели

Из-за болезни ему пришлось перенести все свои выступления в спектаклях.

В частности, как оказалось 53-летний артист заразился коронавирусом и сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Из-за болезни, звезда фильма "Антикиллер" был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Друзья! Я приболел! Все-таки. Берегите себя! COVID – коварный персонаж, вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Помогите себе и врачам. Они снова взялись за подвиги!" – подчеркнул Куценко.

Ранее Куценко не верил в опасность вируса и заявлял, что с помощью коронавируса природа решила отомстить людям за пагубное влияние. По его словам, животные сейчас чувствуют себя прекрасно, потому что "обнаглели" только люди.

Также ранее сообщалось, что известный харьковчанан - вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, рассказал, что заразился китайским вирусом.

Музыкант уточнил, что больше всего скучает по запахам, поскольку мир без них считает неполноценным.

"Тест показал мне, что отныне я официально коронованная особа, в начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, так как верить или не верить в это фсьо вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких более тщательно, так как их вам никто не заменит", — написал певец.

Напомним, что Гоша Куценко не понял, почему украинцы на Донбассе "воюют сами с собой".

Как сообщала Politeka, Гоша Куценко нашел глупое оправдание оккупации Крыма.

Также Politeka писала, что Куценко нашел глупое объяснение агрессивной политики Путина в Украине.