Певица Оля Полякова сообщила об отмене концерта из-за подозрения на "китайский" вирус

Как передает Politeka.net, об этом знаменитость сообщила на своей страничке в Instagram.

По ее словам, уже у нескольких членов ее коллектива ухудшилось здоровье.

"Ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно. И хоть тест, который я прошла три дня назад ничего не выявил и я думаю, что это простая простуда, эти дни мы репетировали, находились в контакте и вчера вечером и сегодня коллектив сдает тесты", - поделилась певица.

Также Ольга порекомендовала свои поклонника придерживаться карантинных мер и не паниковать

"И, как всегда, напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любой эпидемии! Находите место для хороших эмоций, улыбайтесь!", - подытожила Полякова.

Украинцы неоднозначно отреагировали на такое сообщение от Поляковой:

"Допрыгалась, говорили же, вирусная ходит, нет, я самая умная и против всех, лечись теперь, целую обнимаю", "Решение перенести правильное и нужное. Ещё будет концерты. Главное не болеть", "Обломись", "Оля выздоравливай, а концерт будет ещё круче по окончании всей этой байды", - писали под постом певицы.