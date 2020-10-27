Российская певица Земфира заразилась "китайским" вирусом

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале "Mash"

О том, как она сейчас себя чувствует, неизвестно. От опасного недуга артистка лечится по рекомендациям врачей.

"44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на корону. Вчера ей сообщили о положительном результате. Сейчас Земфира на домашнем карантине, лечится по рекомендациям врачей", - говориться в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 53-летний актер Гоша Куценко также заразился коронавирусом.

Ранее Куценко не верил в опасность вируса и заявлял, что с помощью коронавируса природа решила отомстить людям за пагубное влияние. По его словам, животные сейчас чувствуют себя прекрасно, потому что "обнаглели" только люди.

Также мы сообщали, что российская пропагандистка Мария Баронова заразилась китайским вирусом после того, как ей сделали произведенную в РФ вакцину от болезни

"Волшебной чудо-вакциной привили и сотрудников Раши Тудей. Одна из них, Мария Баронова, сейчас лечится от ковида. Вслед за депутатами, чиновниками, губернаторами. Скоро позорище по всему миру жахнет", - говорится в сообщении.

Напомним, путинская вакцина оказалась ветеринарным препаратом, заявление ученого: "Никому в здравом уме...".

Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации.

Также Politeka писала, что в МОЗ раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.