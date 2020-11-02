Владимир Кличко в свои 44 года уже развелся и считается одним из самых завидных холостяков страны
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Мой формат".
Так, еще в ранней молодости у мужчины был брак, но он оказался не очень успешным и быстро распался. Жену Кличко звали Александра Авизова. Впоследствии у Кличко завязались отношения с американской актрисой Хайден Панатьери. На момент знакомства девушке едва исполнилось 20 лет, но она уже стала популярной благодаря нескольким успешным ролям в сериалах.
Хайден была поклонницей Владимира и часто смотрела его бои. Молодые люди жили на разных материках, но они смогли поддерживать отношения в течение длительного времени.
В 2014 году, когда на политической арене Украины начались исторические события, Владимир не смог оставаться в стороне. Дата бракосочетания пары постоянно откладывалась. Потом Хайден узнала о том, что ждет ребенка, поэтому свадьба отложилась в очередной раз.
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Кайя-Евдокия родилась практически накануне 2015 года. В сети было много фото счастливых родителей с крошечной девочкой.
Однако впоследствии ситуация изменилась не лучшим образом. Актриса страдала от лишнего веса и никак не могла решить эту проблему. В результате на этой почве развилась послеродовая депрессия.
Ее проект закрыли, а новые роли никто предлагать не спешил. Девушка все чаще стала злоупотреблять алкоголем.
Когда девочке исполнилось 3 года, пара распалась окончательно. Поговаривают, что актриса сама отказалась от воспитания дочери. Молодая женщина не смогла отказаться от развлечений, светских приемов, съемок, а маленький ребенок не вписывался в этот образ жизни.
После того, как Хайди несколько раз заметили в сомнительном состоянии на вечеринках, Кличко приехал и забрал ребенка с собой. Женщина особо не возражала.
Сейчас Владимир воспитывает ребенка самостоятельно, а девочка даже не помнит, как выглядит ее мать. В свободное время Кличко занимается с дочерью. Недавно Хайди опубликовала снимок, на котором Кличко танцует с малышкой.
"Лучший папа", - подписала она фотографию.
Напомним, Александр Усик бросил вызов братьям Кличко.
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