Сын Жанны Фриске растет милым мальчиком, который постоянно лучезарно улыбается

Сын Жанны Фриске уже 7 лет живет с отцом, известным телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Из-за постоянных конфликтов между Дмитрием и родителями его покойной жены, маленький Платон давно не виделся с родственниками по маминой линии: бабушкой Ольгой Владимировной, дедушкой Владимиром Борисовичем и тетей Натальей.

Тем временем мальчик растет копией мамы, а его фото раньше постил Шепелев в свом блоге Instagram. Еще 2 года назад Шепелев активно публиковал снимки мальчика, но потом решил, что сын не готов к публичности.

Дмитрий старается оградить малыша от внимания журналистов. Для него важно, чтобы мальчик рос в спокойной обстановке, без постоянных вопросов о том, помнит ли он маму.

Ведущий советовался с психологами, как лучше воспитывать Платона. По рекомендации специалистов он попросил родственников и знакомых не сообщать малышу, что его мама была известной певицей и звездой. Так у ребенка создается впечатление, что Жанна – живой человек, а не красивая сказка.

Телеведущий знает, что ему не удастся избежать откровенного и серьезного разговора с Платоном о маме, о родственниках и публикациях в прессе. Дмитрий надеется, что сын все поймет и сделает правильные выводы.

В конце августа 2020 в Инстаграм-акаунте, который ведут поклонники певицы, появились фотографии Платона, сделанные во время прогулки. Рядом с мальчиком была Лада – дочь гражданской жены Шепелева. Дети играли под присмотром няни: парень катался на скейте, а девочка на велосипеде.

Пользователи сети отметили в комментариях, что мальчик сильно напоминает Фриске в детстве: "Мамина копия...только очень грустная копия...", "Какой большой стал! Так похож на маму!", "Жанна жива! Ее продолжение в сыне,который как 2 капли воды на нее похож👍".

Напомним, что Шепелев выдал всю правду о романе с Фриске.

Как сообщала Politeka, сестра Жанны Фриске разлеглась на шезлонге, сверкнув сладкими местами в мини-бикини: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что Шепелев издевался над больной Фриске, всплыли скандальные детали.