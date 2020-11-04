Последние мысли известной российской певицы Жанны Фриске опубликовали в книге

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, сценарист и близкий друг Жанны Фриске Геннадий Куркин написал книгу "Блестки", в которой рассказал о последних днях жизни звезды российской эстрады.

Как известно, Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году - у нее был рак мозга.

Книга о певице написана в стиле "от первого лица" и начинается со слов: "Если вы читаете это, значит, меня уже нет".

"Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом выходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы развеять сомнения. И нам это вполне удалось - сомнений не осталось, мне прописали скорую и неминуемую смерть..." - пишет автор от имени Жанны Фриске.

Автор книги утверждает, что если бы Жанна Фриске знала, чем для нее обернутся роды, то не стала бы рожать ребенка.

"Если бы знала, что роды могут спровоцировать болезнь, то не родила бы совсем. И сейчас сидела бы у океана и пила Рози из горла, и смеялась бы над тонущим американским солнцем... А вообще, я хотела бы выучить французский, заняться любовью в примерочной магазина, тратить деньги, не раздумывая, зная, что заработаю еще, и, покачивая босоножки на пальцах ноги, влюблять в себя одним взглядом. Но к тому времени я окончательно ослепну, впаду в кому и 15 июня 2015 года уйду из жизни", - говорится в книге.

Также героиня книги выражает надежду, что когда-то ее сын прочтет это и почувствует ее материнскую любовь.

"И вот меня нет. Теперь я - история. И, похоже, мне ничего не остается, как рассказать вам ее. Впрочем, если раньше я должна была нравиться, теперь - так и знайте - я не могу этого обещать - я сделаю, что должна, и пусть будет, что будет. Так или иначе, эта книга - мое последнее желание, то, в котором не отказывают. Я желаю, чтобы, когда придет срок, мой сын прочитал ее и почувствовал всю мою к нему так и несбывшуюся материнскую любовь", - говорится на страницах книги.

Как известно, российская певица умерла от рака мозга в 2015 году. Болезнь звезде диагностировали вскоре после рождения ребенка. Платон был первенцем для Фриске, и, она родила его в достаточно позднем возрасте - в 38 лет.

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