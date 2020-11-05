Известный украинский певец Арсен Мирзоян решил отправиться за грибами на танке

Как передает Politeka, соответствующее видео музыкант запостил на своей странице в соцсети.

Так, Мирзоян пересел на мощный танк, чтобы отправиться в лес за грибами - в полной экипировке команда грибников поехала высадиться среди густого леса.

"Уже не актуально, но грибы есть и много... Катнули, глянули", - говорится в подписи к видео.

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В комментариях украинцы довольно саркастически отреагировали на такие "развлечения" музыканта, отметив, что на танке лучше было бы ехать защищать Украину от оккупантов на Донбассе.

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"Лучше бы зять Нины Матвиенко на танке поехал на защиту своей неньки Украины, защищая мирный сон своей дочери", "Когда они это делают, о чем они вообще думают? Ну не уж таким глупым пиаром нужно привлекать к себе внимание! На танке нужно на войну ехать, а не по грибы", "А на передовую? Что, слабо? 19-ти летние ребята, защищают Украину, а оно захотело поиграть танком", "Нашли чем хвастаться, придурки! Лучше бы совершил настоящий мужской поступок!", "А чего удивляться. У Матвиенко тоже отсутствует чувство патриотизма. Семейка еще та", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что впоследствии Мирзоян удалил эту публикацию со своей страницы.

Напомним, что Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко – одна из самых красивых пар в украинском шоу-бизнесе.

Как сообщала Politeka, раннее известный певец Арсен Мирзоян устроил дорожно-транспортное происшествие.

Также Politeka писала, что Матвиенко и Monatik "зажгли" вместе.