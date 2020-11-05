Известный украинский певец Арсен Мирзоян решил отправиться за грибами на танке

Как передает Politeka, соответствующее видео музыкант запостил на своей странице в соцсети.

Так, Мирзоян пересел на мощный танк, чтобы отправиться в лес за грибами - в полной экипировке команда грибников поехала высадиться среди густого леса.

"Уже не актуально, но грибы есть и много... Катнули, глянули", - говорится в подписи к видео.

В комментариях украинцы довольно саркастически отреагировали на такие "развлечения" музыканта, отметив, что на танке лучше было бы ехать защищать Украину от оккупантов на Донбассе.

"Лучше бы зять Нины Матвиенко на танке поехал на защиту своей неньки Украины, защищая мирный сон своей дочери", "Когда они это делают, о чем они вообще думают? Ну не уж таким глупым пиаром нужно привлекать к себе внимание! На танке нужно на войну ехать, а не по грибы", "А на передовую? Что, слабо? 19-ти летние ребята, защищают Украину, а оно захотело поиграть танком", "Нашли чем хвастаться, придурки! Лучше бы совершил настоящий мужской поступок!", "А чего удивляться. У Матвиенко тоже отсутствует чувство патриотизма. Семейка еще та", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что впоследствии Мирзоян удалил эту публикацию со своей страницы.

Напомним, что Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко – одна из самых красивых пар в украинском шоу-бизнесе.

Как сообщала Politeka, раннее известный певец Арсен Мирзоян устроил дорожно-транспортное происшествие.

Также Politeka писала, что Матвиенко и Monatik "зажгли" вместе.