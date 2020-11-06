Украинская певица Оля Полякова, которая попала в скандал из-за выступления на одной сцене с Филиппом Киркоровым, записала видеообращение к тем, кто ее критикует

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, Полякова обратилась к тем, кто "увидел зраду" в ее выступлении с Киркоровым и заявила, что ее позиция в отношении Украины остается неизменной. Она также напомнила, что отказалась от выступлений в РФ.

По словам артистки, она не считает своего друга и коллегу по цеху врагом Украины, а о совместном концерте с ним договорилась еще в январе 2020 года. Полякова также отметила, что все негативные высказывания о ее выступлении с Киркоровым, по ее мнению, "раздуты" теми людьми, которым это якобы выгодно.

"Вам не кажется, что как-то все это происходит одновременно (запреты на выступление в разных городах Украины, - ред.), и что должна быть какая-то связь между этими "нельзя"? Возможно, она в том, что украинская артистка Оля Полякова стала слишком громко говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес? Что ничего не сделано, чтобы защитить нашу деятельность и наших коллег... Но я об этом говорю и буду говорить", - заверила артистка.

Как известно, после совместного выступления Киркорова и Поляковой российский артист запостил множество сторис, назвав свою украинскую коллегу "королевой ночи", а себя - "королем солнца". Кроме того, Киркоров назвал совместное выступление "воссоединением" Украины и РФ, добавив к видео и фото "стикеры" с флагами враждующих стран, что и вызвало шквал критики среди украинцев.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойку" как мужик: "хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты:"Кому он нужен, пир во время чумы".