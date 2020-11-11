Российский актер театра и кино Михаил Пореченков заболел китайским вирусом

О том, что МХТ им. Чехова отменяет спектакли из-за болезни актера, сообщили сразу несколько росСМИ, передает Politeka.net.

Первым, у кого был выявлен вирус, стал артист театра Алексей Кравченко. Еще в октябре ему поставили неутешительный диагноз. Теперь же положительный тест – и у Пореченкова.

По словам одного из сотрудников театра, кроме Пореченкова, болеют еще несколько артистов, поэтому спектакли переносят или отменяют.

Что касается Пореченкова, то он пока что лечится дома, о госпитализации речь не идет, поскольку его состояние удовлетворительное. Сегодня он должен был играть, однако болезнь подкорректировала все планы.

«Уважаемые зрители! Спектакль «Бег», который должен был состояться на Основной сцене 11 ноября, переносится на 19 января 2021 года. Билеты действительны. Если новая дата вам не подходит, билеты подлежат возврату по месту покупки в срок до 15 ноября включительно», — заявили в МХТ имени Чехова.

Как известно, Пореченков прославился своей антиукраинской позицией. Он поддерживает пророссийских сепаратистов и террористов, которые продолжают воевать против защитников Украины на Донбассе.

В октябре 2014 года в сети появилось видео, на котором Михаил Пореченков пострелял из пулемета «Утёс» в сторону украинских защитников. На нем была синяя каска с надписью «Пресса». В описании к ролику было сказано, что актер приехал на позиции боевиков в Донецком аэропорту.

После этого случая украинские правоохранители и СБУ открыли против Михаила Пореченкова несколько уголовных производств. Кроме того, действия российской знаменитости раскритиковала ОБСЕ.

Напомним, российский актер Пореченков в ярости обвинил Украину в геноциде.

Как сообщала Politeka, Панин покаялся перед Украиной за преступления РФ.

Также Politeka писала, что скандальному Пореченкову припомнили позорную выходку на Донбассе.