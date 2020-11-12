Известный украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко опроверг информацию о том, что у него якобы есть элитная недвижимость

Как передает Politeka, об этом Данилко рассказал в интервью KP.UA.

Данилко отметил, что у него нет и никогда не было трехуровневых апартаментов с двенадцатью комнатами, а также загородного особняка, фото которого ранее публиковались в СМИ.

Также ранее в сети появились снимки якобы квартиры музыканта в элитной высотке на Крещатике.

Музыкант подтвердил, что он и правда проживает по адресу Крещатик, 25, однако его квартира - не та, о которой писали СМИ. Свою же квартиру Данилко никому из посторонних не показывал.

При этом Данилко назвал безвкусицей то жилье, которое ему приписывали СМИ.

"Ужасный и безвкусный вид. И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на котором я живу. И эта квартира, по-моему, в аресте", - сказал он.

Артист также опроверг, что он живет "на широкую ногу", как о нем написали в СМИ. Он заверил, что на самом деле привык жить достаточно скромно. Также Данилко отметил, что считает неприличным рассказывать о том, какая у тебя дома мебель, плитка и т.д.

"А еще ведь пишут, что Сердючка шикует, жирует... Я абсолютно скромно живу по своим меркам. Тем более, у меня никто не бывает. Только Инка (Инна Белоконь, "мама" Верки Сердючки, - ред.). Вот сегодня, кстати, приехала, и домработница, которая убирает. Это не мои истории о закулисной жизни. Я могу поделиться какими-то личными фотографиями, если есть какой-то повод. Но показывать квартиру, где ты спишь, рассказывать, какая у тебя плитка, дверь - мне кажется, это по крайней мере нескромно", - сказал он.

Комментируя квартиру, в которой Данилко на самом деле живет, он подчеркнул, что у него прекрасный вид из окна, который, возможно, он когда-то покажет. Однако само жилье, по словам артиста, у него очень скромное и сдержанное.

Как известно, ранее украинские журналисты писали о том, что квартира Андрея Данилко якобы вся в позолоте, в ней 12 комнат и целых три этажа. Этим жильем, по версии СМИ, Данилко якобы обзавелся еще 10 лет назад. Рассказали даже о стоимости апартаментов - на тот момент артист якобы "отвалил" за элитное жилье 1,2 млн долларов. В квартире аж шесть санузлов и три ванных. Но и на этом "богатства" Данилко не заканчиваются - СМИ также приписали ему роскошный 4-этажный особняк в Буче.

Напомним, бешеная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "раскрыла чакры".

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