Все привыкли к сценическому образу "мамы" Верки Сердючки, однако мало кто знает, как выглядит настоящая мать Андрея Данилко

Как передает Politeka со ссылкой на сайт "1 минута", известно, что артист родился в Полтаве. Его отец, Михаил Семенович, умер от рака легких, когда Андрею было всего 7 лет.

Мать Данилко - Светлана Ивановна - была вынуждена брать по три смены на работе, чтобы ее дети ни в чем не имели нужды. У Андрея также есть старшая сестра по имени Галина.

Сейчас маме известного украинского артиста уже 83 года, она живет в селе Клименки Полтавской области, там у нее есть собственный огород, хозяйство и свежий воздух. Женщина в радость себе занимается сельским хозяйством, а переехать поближе к сыну в Киев даже и не думает.

По словам музыканта, Светлане Ивановне не нравится большой город, поэтому она лишь иногда приезжает в гости к сыну. Сам Данилко, по его словам, не любит приезжать на малую родину, но со своей стороны финансово помогает семье, поэтому можно с уверенностью сказать, что живут они безбедно.

Что же касается самого Данилко, в украинской столице он устроился неплохо - живет в самом центре на Крещатике, хотя и считает, что по меркам звезд у него довольно скромная квартира.

Как известно, украинцы уже долгие годы привыкли воспринимать "мамой" Данилко сценическую "мать" Верки Сердючки - Инну Белоконь. Они уже долгие годы сотрудничают и крепко дружат. Также Данилко рассказывал, что Инна - частый гость у него дома.

Напомним, Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни, на столе заметили бутылку.

Как сообщала Politeka, безбашенная мама Верки Сердючки без лишних украшений показала, как выглядит в жизни: "Губки Магнит".

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