Младшая дочь Оли Поляковой Алиса показала, как выглядит ее бабушка

Как сообщает Politeka.net, выглядеть в 60 лет на 50 – это настоящее достижение и искусство каждой женщины. Здесь важную роль играют не только регулярные процедуры по омоложению и косметические средства по уходу за собой, но и здоровый образ жизни и позитивные эмоции.

Младшая дочь Оли Поляковой Алиса показала в Instagram фото в компании с бабушкой Светланой, которая выглядит невероятно молодой и даст фору дочери.

Стоит отметить, что у Светланы есть собственный Инстаграм, который она ведет в свое удовольствие, делясь самыми интересными и яркими моментами своей жизни. В микроблоге Поляковой старшей также есть место и для любимых внучек Маши и Алисы.

Бабушка очень любит проводить время со своими внучками. Особенно с Алисой, ведь Мария уже взрослая, и сама распоряжается своим временем. А вот маленькой внучке еще нужна забота и внимание.

Недавно девочка решила показать пользователям сети, как выглядит ее любимая бабушка. На новом снимке они нежно обнимают друг друга. Светлана ласково улыбается в камеру, а ее внучка строго смотрит вперед.

Пользователи сети засыпали Светлану Ивановну комплиментами, отмечая схожесть внучки и бабушки, ведь фото пробирает до мурашек:

"Ольга Юрьевна, как же молодой выглядит Ваша мама) я ее даже не узнала сначала", "Алиса красотка 🔥💓 модель", "Ваша Ба красивая 😊", "Молодая бабушка😍", "❤️бабушка прелесть", "Две красавицы!!! Люблю Вас!!!♥️".

Тем временем Оля Полякова счастлива наблюдать за мамой, вечно жаждущей новых эмоций, впечатлений, постоянно разъезжающую по миру, черпающую от жизни все, что только возможно.

Напомним, что помолодевшая Оля Полякова засветила идеальный загар, распахнув халат: «Королева ночи».

Как сообщала Politeka, безбашенная Оля Полякова в "мусорном" платье произвела фурор на "Танцях з зірками": "И с кастрюлей на голове королева!".

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