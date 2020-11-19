Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка 17 ноября отметила свой 55-й день рождения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "1 минута".
В этот праздничный день артистка получила множество поздравлений и подарков от родных, друзей, близких и поклонников.
Писанку любят за все - она всегда отличалась невероятной харизмой, жаждой к жизни, неиссякаемой энергией и оптимизмом. Она подарила женщинам пример для подражания, а всему миру - десятки отлично сыгранных ролей, популярные телевизионные шоу, веселые и душевные программы. В молодые годы избыточный вес смущал будущую артистку и казался ей препятствием для сценической жизни, однако блестящая карьера показала, что модельные параметры - это далеко не главное, а важно то, что в душе и в сердце.
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Впрочем, следует отметить, что Писанка существенно похудела в последние годы, однако все равно славится "пышной" красотой.
Руслана уже восемь лет как бережет семейный очаг с бизнесменом Игорем Исаковым. Пара выглядит счастливой на снимках в соцсети, и в интервью актриса неоднократно рассказывала о том, как комфортно ей в браке.
Творческая карьера артистки также не стоит на месте - буквально в прошлом году она впервые попробовала себя в качестве режиссера, и этот театральный эксперимент оказался удачным. Среди ближайших работ с участием самой Писанки - спектакль "Джекпот для какаду", премьера которого ожидается уже через несколько недель, 9 декабря.
Напомним, Руслана Писанка круто развернула свою жизнь.
Также Рoliteka сообщала, что Руслана Писанка изменилась до неузнаваемости.
Как Рoliteka писала, что Писанка рассказала, как держится в форме.