Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка 17 ноября отметила свой 55-й день рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "1 минута".

В этот праздничный день артистка получила множество поздравлений и подарков от родных, друзей, близких и поклонников.

Писанку любят за все - она всегда отличалась невероятной харизмой, жаждой к жизни, неиссякаемой энергией и оптимизмом. Она подарила женщинам пример для подражания, а всему миру - десятки отлично сыгранных ролей, популярные телевизионные шоу, веселые и душевные программы. В молодые годы избыточный вес смущал будущую артистку и казался ей препятствием для сценической жизни, однако блестящая карьера показала, что модельные параметры - это далеко не главное, а важно то, что в душе и в сердце.

Впрочем, следует отметить, что Писанка существенно похудела в последние годы, однако все равно славится "пышной" красотой.

Руслана уже восемь лет как бережет семейный очаг с бизнесменом Игорем Исаковым. Пара выглядит счастливой на снимках в соцсети, и в интервью актриса неоднократно рассказывала о том, как комфортно ей в браке.

Творческая карьера артистки также не стоит на месте - буквально в прошлом году она впервые попробовала себя в качестве режиссера, и этот театральный эксперимент оказался удачным. Среди ближайших работ с участием самой Писанки - спектакль "Джекпот для какаду", премьера которого ожидается уже через несколько недель, 9 декабря.

Напомним, Руслана Писанка круто развернула свою жизнь.

Также Рoliteka сообщала, что Руслана Писанка изменилась до неузнаваемости.

Как Рoliteka писала, что Писанка рассказала, как держится в форме.